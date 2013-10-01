В 1 сезоне 9 серии сериала «Студия 17» в фирму поступает заказ на видеоролик военной тематики. Компания давних приятелей начинает работать над декорациями, а Оскар и Лика отправляются к ясновидящей, чтобы узнать смысл необычного сна девушки.
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