В 1 сезоне 6 серии сериала «Студия 17» Ксюха просит своего парня посидеть с ее младшим братом, и Петя берется учить мальчика принципам жизни настоящего мужчины. Приятели теряют запись для Лиды, и ее муж, полицейский, начинает им угрожать.
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