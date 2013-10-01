В 1 сезоне 6 серии сериала «Студия 17» Ксюха просит своего парня посидеть с ее младшим братом, и Петя берется учить мальчика принципам жизни настоящего мужчины. Приятели теряют запись для Лиды, и ее муж, полицейский, начинает им угрожать.