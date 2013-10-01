В 1 сезоне 8 серии сериала «Студия 17» приятели отправляются записывать похоронную процессию профессора. Вскоре парни обнаруживают, что скончался далеко не ученый, а криминальный авторитет, почтить память которого съедутся все мошенники страны.
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