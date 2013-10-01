В 1 сезоне 14 серии сериала «Студия 17» Ксения решает разорвать все отношения с бездельником Петей и выгоняет парня из квартиры. Анжелика предлагает Оскару заняться сексом, а Денис после тревожного и внезапного звонка отправляется на помощь Оле.
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