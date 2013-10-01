В 1 сезоне 13 серии сериала «Студия 17» Ксения рассказывает своему парню, что скоро они станут родителями, и Петя отправляется просить благословения на брак у матери девушки. Катя и Денис узнают, что Оля планирует разводиться с супругом.
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