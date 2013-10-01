В 1 сезоне 11 серии сериала «Студия 17» приятели соглашаются на подработку на съемочной площадке фильма по мотивам книг известного русского писателя. Лика начинает новые отношения после разрыва, а Оскар увлекается ее симпатичной сестрой Викторией.