В 1 сезоне 11 серии сериала «Студия 17» приятели соглашаются на подработку на съемочной площадке фильма по мотивам книг известного русского писателя. Лика начинает новые отношения после разрыва, а Оскар увлекается ее симпатичной сестрой Викторией.
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