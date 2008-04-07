В 1 сезоне 45 серии сериала «Пожиратель душ» Мака, Крона и Мари сражаются с Медузой и Франкеном Штейном, но победить им не удается. Мари обращается к Маке с просьбой сосредоточиться на Штейне, что позволит ей использовать Целительную длину волны.