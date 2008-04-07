В 1 сезоне 3 серии сериала «Пожиратель душ» сын Шинигами-сама охотится за душами в египетской пирамиде Анубиса. Там ведьма хочет вернуть к жизни злобного фараона. Охота превращается в настоящий ужас для Смерти Младшего из-за его маниакальности.