В 1 сезоне 7 серии сериала «Пожиратель душ» Мака и Соул отправляются на очередное задание в Италию, где они должны найти озлобленную душу. После исполнения своей миссии, чуткость и эмпатия к душам ведут Маку в собор, где герои видят Крону.