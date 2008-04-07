В 1 сезоне 6 серии сериала «Пожиратель душ» Дез Кид хочет учиться в Академии Шинигами. Соул и Блэк Стар узнают об этом и планируют организовать для него «теплый прием». На какое-то время они становятся командой и объединяют усилия.