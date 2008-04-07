В 1 сезоне 11 серии сериала «Пожиратель душ» Цубаки и Блэк Стару необходимо одержать победу над Клинком тьмы любой ценой. Но для того, чтобы сделать это, ему приходится попасть внутрь своего кровного брата, то есть заглянуть ему прямо в душу.