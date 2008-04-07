В 1 сезоне 40 серии сериала «Пожиратель душ» чтобы получить доверие представителей DWMA, Медуза сообщает местонахождение настоящего «Вара», а также предоставляет сведения о том, где находится Арахна. Взамен на это ей нужна свобода и защита.