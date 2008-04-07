В 1 сезоне 22 серии сериала «Пожиратель душ» Кид продолжает следовать своим целям, пока неожиданно не сталкивается с Фри и не вступает в схватку, с ужасом понимая, что ни одна из его атак не достигает цели. Блэк Стар своевременно вмешивается.