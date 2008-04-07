В 1 сезоне 27 серии сериала «Пожиратель душ» Мака и Крона сражаются против Гирико и голема, Штейн понимает, что неподалеку от голема есть некая душа — Арахна. Это ведьма, которую одолел Лорд Смерть в прошлом. Теперь ей приходится прятаться.