В 1 сезоне 15 серии сериала «Пожиратель душ» Малыш со своим оружием изучает Черного дракона, который некоторое время назад терроризировал Балтийское море. Расследование приводит Малыша к судну по имени Нидхегг и злому духу, который господствует там.