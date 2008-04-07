Последний инструмент Демона. Невыполнимая миссия безоружного Кида?
Сезон 1 / Серия 432 февраля 2009
Слабая Крона определяется — ради той, которая всегда была на моей стороне?
Сезон 1 / Серия 449 февраля 2009
Антидемоническое дыхание души: Яростная атака, ненависть охотников на демонов?
Сезон 1 / Серия 4516 февраля 2009
Храбрость? Кровопролитие? Решающая битва: Мифуне против Блэк Стара?
Сезон 1 / Серия 4623 февраля 2009
Чудесное превращение в гневе: Наш город Смерти — робот?
Сезон 1 / Серия 472 марта 2009
Оружие (коса смерти) Шинигами: На пути к неопределённости, покрытом тьмой?
Сезон 1 / Серия 489 марта 2009
Пробуждение Асуры — грядёт Конец света?
Сезон 1 / Серия 4916 марта 2009
Принимая игру? — человек удививший Бога
Сезон 1 / Серия 5023 марта 2009
Пароль — отвага!
Сезон 1 / Серия 5130 марта 2009
О чем серия
В 1 сезоне 16 серии сериала «Пожиратель душ» Кид по-прежнему сражается против Кроны. Он яростно нападает, но Кроне удается уцелеть. Крона заставляет судно разделиться на две части. Кид продолжает преследование, но Кроне все-таки удается ускользнуть.
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