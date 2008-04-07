В 1 сезоне 51 серии сериала «Пожиратель душ» Мака и Соул противостоят Асуре вдвоем. Они думают, что Охотник на джиннов Мака — единственная сила, которая может биться с Асурой. Однако Асура без усилий разбивает атаку и регенерирует из нее.