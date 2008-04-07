Последний инструмент Демона. Невыполнимая миссия безоружного Кида?
Сезон 1 / Серия 432 февраля 2009
Слабая Крона определяется — ради той, которая всегда была на моей стороне?
Сезон 1 / Серия 449 февраля 2009
Антидемоническое дыхание души: Яростная атака, ненависть охотников на демонов?
Сезон 1 / Серия 4516 февраля 2009
Храбрость? Кровопролитие? Решающая битва: Мифуне против Блэк Стара?
Сезон 1 / Серия 4623 февраля 2009
Чудесное превращение в гневе: Наш город Смерти — робот?
Сезон 1 / Серия 472 марта 2009
Оружие (коса смерти) Шинигами: На пути к неопределённости, покрытом тьмой?
Сезон 1 / Серия 489 марта 2009
Пробуждение Асуры — грядёт Конец света?
Сезон 1 / Серия 4916 марта 2009
Принимая игру? — человек удививший Бога
Сезон 1 / Серия 5023 марта 2009
Пароль — отвага!
Сезон 1 / Серия 5130 марта 2009
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Пожиратель душ» Шинигами-сама дает своим подопечным дополнительное поручение. Те, кто не смогут справиться с заданием, будут автоматически исключены. Герои оказываются на кладбище, где их атакует Сид Баррет.
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
Скандал в фанатском голосовании: зрители выбрали любимца «Фантастической четверки» — и это вовсе не тот, о ком вы подумали
Пока все обсуждают «Фишера» и ждут 8 сезон «Невского», Шпагин предпочитает другой детективный сериал: «Я смотрел его дважды»
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail