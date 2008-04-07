В 1 сезоне 18 серии сериала «Пожиратель душ» учащиеся и работники DWMA, в том числе сам Лорд Смерти, готовятся к вечеринке в честь годовщины основания Академии. В это время Медузе предоставляется отличная возможность воплотить в жизнь свой замысел.