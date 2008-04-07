Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Пожиратель душ Сезоны Сезон 1 Серия 20

Пожиратель душ 2008 - 2009 20 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Резонанс душ: Соул Итер, станешь ли ты косой смерти?
Сезон 1 / Серия 1 7 апреля 2008
Это я, звезда! Здоровяк выйдет на сцену?
Сезон 1 / Серия 2 14 апреля 2008
Идеальный мальчик? Великолепная миссия Смерти младшего?
Сезон 1 / Серия 3 21 апреля 2008
Вызов охоты на ведьм!? Дополнительные занятия на кладбище?
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2008
Очертание души: Появление сильнейшего повелителя Штейна?
Сезон 1 / Серия 5 5 мая 2008
Появление великого ученика! Первое появление Кида в академии?
Сезон 1 / Серия 6 12 мая 2008
Чёрная кровь разрушения! Оружие Хроны?
Сезон 1 / Серия 7 19 мая 2008
Ведьма Медуза! Обладательница ужасающе злобной души?
Сезон 1 / Серия 8 26 мая 2008
Святой легендарный меч! Большое приключение Кида и Блэк Стара?
Сезон 1 / Серия 9 2 июня 2008
Клинок тьмы Масамуне! Грустная песнь сердца?
Сезон 1 / Серия 10 9 июня 2008
Цветок камелии(Цубаки): Что прячется за грустью?
Сезон 1 / Серия 11 16 июня 2008
Храбрость побеждающая страх: Важнейшее решение Маки Албарн?
Сезон 1 / Серия 12 23 июня 2008
Мужчина с глазом демона: Дыхания души Соула и Маки не в резонанс?
Сезон 1 / Серия 13 30 июня 2008
Большой письменный экзамен: Биться, нервничать, суетиться?
Сезон 1 / Серия 14 7 июля 2008
Чёрный дракон, пожирающий души: Испуганная Лиз и её милые помощники?
Сезон 1 / Серия 15 14 июля 2008
Ожесточённые бои! Корабль-призрак: Ад в моей голове?
Сезон 1 / Серия 16 21 июля 2008
Легенда о священном мече 2: Погнали пить, драться, кутить, транжирить?
Сезон 1 / Серия 17 28 июля 2008
Предпраздничный кошмар: Занавес, наконец, поднят?
Сезон 1 / Серия 18 4 августа 2008
Начало подземной битвы: Прорыв сквозь векторные стрелы медузы?
Сезон 1 / Серия 19 11 августа 2008
Битва резонансов Чёрной крови! Большое противостояние маленькой души страху?
Сезон 1 / Серия 20 18 августа 2008
Уведомление, моя душа. Сердце сохло в время невыносимого одиночества?
Сезон 1 / Серия 21 25 августа 2008
Святилище печати: Ловушка подстроенная бессмертным?
Сезон 1 / Серия 22 1 сентября 2008
Живым или Мёртвым! В разрыв между воскрешением и галлюцинацией?
Сезон 1 / Серия 23 8 сентября 2008
Битва Богов: Город Смерти может быть разрушен?
Сезон 1 / Серия 24 15 сентября 2008
Слёт кос смерти! Предотвратим увольнение папы!!?
Сезон 1 / Серия 25 22 сентября 2008
Радостная и смущающая школьная жизнь! Начало новой честной жизни в академии?
Сезон 1 / Серия 26 29 сентября 2008
800 кровожадных лет. Возвращение ведьмы-отступницы?
Сезон 1 / Серия 27 6 октября 2008
Возвращение святого меча. Сладкий или солёный вкус?
Сезон 1 / Серия 28 13 октября 2008
Возвращение Медузы! Змея и паук — предначертанная встреча?
Сезон 1 / Серия 29 20 октября 2008
Жаркая погоня за бешеным поездом! Адская машина — наследие великого изобретателя?
Сезон 1 / Серия 30 27 октября 2008
Украденное счастье: Чьи слёзы блестят при свете луны?
Сезон 1 / Серия 31 3 ноября 2008
Легенда о Священном Мече 3: Сказание о задире из Академии
Сезон 1 / Серия 32 10 ноября 2008
Групповой резонанс. Звучи,мелодия наших душ
Сезон 1 / Серия 33 17 ноября 2008
Схватка за Брю! Академия против арахнофобии?
Сезон 1 / Серия 34 24 ноября 2008
Рандеву с Москито! Вспомним былое, хоть на 10 минут
Сезон 1 / Серия 35 1 декабря 2008
Реализация, цепной резонанс семи человек! — Концерт созидания и разрушения
Сезон 1 / Серия 36 8 декабря 2008
Первый великий сыщик в деле. Секреты академии, предоставляемые Киду
Сезон 1 / Серия 37 15 декабря 2008
Искушение Асуры — неконтролируемая злоба важного человека?
Сезон 1 / Серия 38 22 декабря 2008
Побег Хроны — Улыбнись мне, пожалуйста
Сезон 1 / Серия 39 5 января 2009
Перемешанные карты. Медуза сдаётся Академии
Сезон 1 / Серия 40 12 января 2009
Крыша едет не спеша. Безумные пляски профессора
Сезон 1 / Серия 41 19 января 2009
В бой. Замок Бабы Яги. Почему всё запуталось
Сезон 1 / Серия 42 26 января 2009
Последний инструмент Демона. Невыполнимая миссия безоружного Кида?
Сезон 1 / Серия 43 2 февраля 2009
Слабая Крона определяется — ради той, которая всегда была на моей стороне?
Сезон 1 / Серия 44 9 февраля 2009
Антидемоническое дыхание души: Яростная атака, ненависть охотников на демонов?
Сезон 1 / Серия 45 16 февраля 2009
Храбрость? Кровопролитие? Решающая битва: Мифуне против Блэк Стара?
Сезон 1 / Серия 46 23 февраля 2009
Чудесное превращение в гневе: Наш город Смерти — робот?
Сезон 1 / Серия 47 2 марта 2009
Оружие (коса смерти) Шинигами: На пути к неопределённости, покрытом тьмой?
Сезон 1 / Серия 48 9 марта 2009
Пробуждение Асуры — грядёт Конец света?
Сезон 1 / Серия 49 16 марта 2009
Принимая игру? — человек удививший Бога
Сезон 1 / Серия 50 23 марта 2009
Пароль — отвага!
Сезон 1 / Серия 51 30 марта 2009
О чем серия

В 1 сезоне 20 серии сериала «Пожиратель душ» черная кровь, которая течет в Соуле, оказалась опасной как для него, так и для Маки во время их сражения против Кроны и Рагнарёка. До того, как Маку могли бы победить, Соул оказывает сопротивление Демону.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
AMC прощаются с Дэрилом, но не отпускают до конца? Что известно о последнем четвертом сезоне «Ходячих мертвецов»
Девочки с ума сходили по Крису, а парням нравилась Нура: как спустя 10 лет сложилась жизнь звезд Skam
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше