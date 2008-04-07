В 1 сезоне 20 серии сериала «Пожиратель душ» черная кровь, которая течет в Соуле, оказалась опасной как для него, так и для Маки во время их сражения против Кроны и Рагнарёка. До того, как Маку могли бы победить, Соул оказывает сопротивление Демону.