В 6 сезоне 8 серии сериала «Секс в большом городе» тема статьи заставляет Кэрри испытать свои силы на рискованном аттракционе. Неудачный предсвадебный снимок Шарлотты и Гарри попадает в газету. Стив и Дебби приходят в квартиру Миранды.