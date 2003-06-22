В 6 сезоне 8 серии сериала «Секс в большом городе» тема статьи заставляет Кэрри испытать свои силы на рискованном аттракционе. Неудачный предсвадебный снимок Шарлотты и Гарри попадает в газету. Стив и Дебби приходят в квартиру Миранды.
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