В 6 сезоне 4 серии сериала «Секс в большом городе» книга Бергера приводит Кэрри в восторг. Она не может удержаться, чтобы не сделать одно маленькое замечание, которое страшно разозлит Бергера. Саманта играет с официантом в ролевые игры.