Секс в большом городе 1998 - 2004 19 серия 6 сезон
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Все серии 6 сезона «Секс в большом городе»
На рынок, на рынок
Сезон 6 / Серия 122 июня 2003
Большие ожидания секса
Сезон 6 / Серия 229 июня 2003
Идеальный подарок
Сезон 6 / Серия 36 июля 2003
Бери мало, говори мало
Сезон 6 / Серия 413 июля 2003
Свет, камера, отношения
Сезон 6 / Серия 520 июля 2003
Прыг-скок
Сезон 6 / Серия 627 июля 2003
Записка всегда приклеивается дважды
Сезон 6 / Серия 73 августа 2003
Улов
Сезон 6 / Серия 810 августа 2003
Право женщины на туфли
Сезон 6 / Серия 917 августа 2003
Прерванная жизнь
Сезон 6 / Серия 1024 августа 2003
Принцип домино
Сезон 6 / Серия 117 сентября 2003
Единственный
Сезон 6 / Серия 1214 сентября 2003
Пусть будет свет
Сезон 6 / Серия 134 января 2004
Фактор "Фу"
Сезон 6 / Серия 1411 января 2004
Уловка-38
Сезон 6 / Серия 1518 января 2004
Из огня да в полымя
Сезон 6 / Серия 1625 января 2004
Холодная война
Сезон 6 / Серия 171 февраля 2004
Шлеп
Сезон 6 / Серия 188 февраля 2004
Американка в Париже: Часть 1
Сезон 6 / Серия 1915 февраля 2004
Американка в Париже: Часть 2
Сезон 6 / Серия 2022 февраля 2004
О чем cерия
В 6 сезоне 19 серии сериала «Секс в большом городе», находясь в предвкушении поездки в Париж, Кэрри встречается с подругами, которые не разделяют ее энтузиазма. У порога своего дома она встречает мужчину мечты.
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