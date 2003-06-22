В 6 сезоне 6 серии сериала «Секс в большом городе» недопонимание в отношениях Кэрри и Бергера становится сильнее, и Джек берет паузу. Любовник Саманты, Джерри, снялся обнаженным для рекламы водки. У Миранды не получается видеть сына чаще.
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