В 6 сезоне 5 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри ведет Бергера в бутик Prada. Тем временем любовник Саманты зовет ее на премьеру своего спектакля, в которой Джерри предстанет в самом роскошном виде.
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