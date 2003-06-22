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Киноафиша Сериалы Секс в большом городе Сезоны Сезон 6 Серия 12

Секс в большом городе 1998 - 2004 12 серия 6 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Секс в большом городе»
На рынок, на рынок
Сезон 6 / Серия 1 22 июня 2003
Большие ожидания секса
Сезон 6 / Серия 2 29 июня 2003
Идеальный подарок
Сезон 6 / Серия 3 6 июля 2003
Бери мало, говори мало
Сезон 6 / Серия 4 13 июля 2003
Свет, камера, отношения
Сезон 6 / Серия 5 20 июля 2003
Прыг-скок
Сезон 6 / Серия 6 27 июля 2003
Записка всегда приклеивается дважды
Сезон 6 / Серия 7 3 августа 2003
Улов
Сезон 6 / Серия 8 10 августа 2003
Право женщины на туфли
Сезон 6 / Серия 9 17 августа 2003
Прерванная жизнь
Сезон 6 / Серия 10 24 августа 2003
Принцип домино
Сезон 6 / Серия 11 7 сентября 2003
Единственный
Сезон 6 / Серия 12 14 сентября 2003
Пусть будет свет
Сезон 6 / Серия 13 4 января 2004
Фактор "Фу"
Сезон 6 / Серия 14 11 января 2004
Уловка-38
Сезон 6 / Серия 15 18 января 2004
Из огня да в полымя
Сезон 6 / Серия 16 25 января 2004
Холодная война
Сезон 6 / Серия 17 1 февраля 2004
Шлеп
Сезон 6 / Серия 18 8 февраля 2004
Американка в Париже: Часть 1
Сезон 6 / Серия 19 15 февраля 2004
Американка в Париже: Часть 2
Сезон 6 / Серия 20 22 февраля 2004
О чем cерия

В 6 сезоне 12 серии сериала «Секс в большом городе» знаменитый художник Александр Петровский знакомится с Керри в галерее. Миранда организует праздник в честь дня рождения Брэйди. Тест на беременность Шарлотты показывает положительный результат.

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