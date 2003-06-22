В 6 сезоне 16 серии сериала «Секс в большом городе» Стив уговаривает Миранду купить дом. Кэрри ссорится с Петровским из-за отсутствия у него положительного настроя в отношении здоровья подруги. Саманта сталкивается с еще одной проблемой из-за рака.