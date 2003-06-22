В 6 сезоне 1 серии сериала «Секс в большом городе» у Кэрри свидание с Бергером, но она берет «громоотвод», идя сперва на встречу с другим. Откровение Гарри шокирует Шарлотту. Миранда признается себе, что влюблена в Стива. У Саманты новая интрижка.
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