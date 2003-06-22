В 6 сезоне 13 серии сериала «Секс в большом городе», найдя статью о многочисленных романах Александра Петровского, Кэрри считает, что и она для него лишь мимолетное увлечение. Съехавшись вместе, Миранда и Стив постоянно натыкаются на Роберта.