В 6 сезоне 11 серии сериала «Секс в большом городе» мужчина мечтаний Кэрри приезжает в город по особым делам. Миранда и ее темнокожий сосед начинают встречаться. Не оставляя попытки забеременеть, Шарлотта идет к лучшему врачу в городе.