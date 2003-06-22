В 6 сезоне 2 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри и Бергер — идеальная пара, но в постели у них большие проблемы. Саманта соблазняет официанта. Шарлотта настроена принять иудаизм. Миранда заводит очень своеобразного любовника.
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