В 6 сезоне 3 серии сериала «Секс в большом городе» Бергер приглашает Кэрри в свою квартиру, где прекрасно все, кроме одной маленькой шумной детали. Шарлотта обучается иудаизму. Саманта продолжает встречаться с официантом.
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