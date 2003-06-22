В 6 сезоне 3 серии сериала «Секс в большом городе» Бергер приглашает Кэрри в свою квартиру, где прекрасно все, кроме одной маленькой шумной детали. Шарлотта обучается иудаизму. Саманта продолжает встречаться с официантом.