В 6 сезоне 15 серии сериала «Секс в большом городе» Петровский рассказывает Кэрри о своей взрослой дочери и о том, что больше не хочет заводить детей. Саманте приходят хорошие новости. Керри нянчит Брэйди, пока Миранда и Стив в отпуске.