В 6 сезоне 10 серии сериала «Секс в большом городе» у Кэрри свидание с первой любовью, который внезапно прилетает в Нью-Йорк. Чтобы спастись от жары, Саманта идет на некоторые ухищрения, желая заполучить абонемент в элитный бассейн.