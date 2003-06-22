В 6 сезоне 7 серии сериала «Секс в большом городе» четыре подруги отправляются в новый клуб, где вместо столиков расставлены постели. Кэрри замечет друзей Бергера и в сердцах говорит им про него гадость, о чем тут же жалеет.
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