В 4 сезоне 8 серии сериала «Секс в большом городе» Эйдан и Кэрри обменялись ключами от квартир, у Миранды умирает мать, Шарлотта хлопочет о похоронах, тогда как Саманта отстраняется. В итоге не всех ждет эмоциональный прорыв.