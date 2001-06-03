В 4 сезоне 8 серии сериала «Секс в большом городе» Эйдан и Кэрри обменялись ключами от квартир, у Миранды умирает мать, Шарлотта хлопочет о похоронах, тогда как Саманта отстраняется. В итоге не всех ждет эмоциональный прорыв.
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