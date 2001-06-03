В 4 сезоне 10 серии сериала «Секс в большом городе» у Бига проблемы в отношениях, и он ищет утешения у Кэрри, Саманта проявляет силу характера, Миранда помогает Стиву справиться с последствиями операции, и они оказываются в постели.