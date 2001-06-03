В 4 сезоне 7 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри и Эйдана снова ждет испытание Бигом. Шарлотта решает посвятить себя дому и семье. Миранда повреждает шею и узнает, что не работать приятно. Саманта озадачена эпиляцией.
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