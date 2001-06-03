В 4 сезоне 12 серии сериала «Секс в большом городе» Миранда рассказывает Стиву о беременности. Кэрри находит кольцо в вещах Эйдана и сомневается. Шарлотта думает об усыновлении китайского ребенка, но свекровь категорически против.