Секс в большом городе 1998 - 2004 12 серия 4 сезон
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Все серии 4 сезона «Секс в большом городе»
Терзание и удовольствие
Сезон 4 / Серия 13 июня 2001
Моя настоящая жизнь
Сезон 4 / Серия 23 июня 2001
Определить — значит понять
Сезон 4 / Серия 310 июня 2001
Причем тут секс?
Сезон 4 / Серия 417 июня 2001
Город призраков
Сезон 4 / Серия 524 июня 2001
Больше дела, меньше слов
Сезон 4 / Серия 61 июля 2001
Время и наказание
Сезон 4 / Серия 78 июля 2001
Мой компьютер — моя жизнь
Сезон 4 / Серия 815 июля 2001
Секс и деревня
Сезон 4 / Серия 922 июля 2001
Дамы из высшего общества и мужские достоинства
Сезон 4 / Серия 1029 июля 2001
Если бы да кабы
Сезон 4 / Серия 115 августа 2001
Просто скажи Да
Сезон 4 / Серия 1212 августа 2001
Хорошая схватка
Сезон 4 / Серия 136 января 2002
Все, что блестит
Сезон 4 / Серия 1413 января 2002
Смена платья
Сезон 4 / Серия 1520 января 2002
Звонок в дверь
Сезон 4 / Серия 1627 января 2002
Жизнь в стиле Вог
Сезон 4 / Серия 173 февраля 2002
Я люблю Нью-Йорк
Сезон 4 / Серия 1810 февраля 2002
О чем cерия
В 4 сезоне 12 серии сериала «Секс в большом городе» Миранда рассказывает Стиву о беременности. Кэрри находит кольцо в вещах Эйдана и сомневается. Шарлотта думает об усыновлении китайского ребенка, но свекровь категорически против.
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