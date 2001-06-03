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Киноафиша Сериалы Секс в большом городе Сезоны Сезон 4 Серия 4

Секс в большом городе 1998 - 2004 4 серия 4 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Секс в большом городе»
Терзание и удовольствие
Сезон 4 / Серия 1 3 июня 2001
Моя настоящая жизнь
Сезон 4 / Серия 2 3 июня 2001
Определить — значит понять
Сезон 4 / Серия 3 10 июня 2001
Причем тут секс?
Сезон 4 / Серия 4 17 июня 2001
Город призраков
Сезон 4 / Серия 5 24 июня 2001
Больше дела, меньше слов
Сезон 4 / Серия 6 1 июля 2001
Время и наказание
Сезон 4 / Серия 7 8 июля 2001
Мой компьютер — моя жизнь
Сезон 4 / Серия 8 15 июля 2001
Секс и деревня
Сезон 4 / Серия 9 22 июля 2001
Дамы из высшего общества и мужские достоинства
Сезон 4 / Серия 10 29 июля 2001
Если бы да кабы
Сезон 4 / Серия 11 5 августа 2001
Просто скажи Да
Сезон 4 / Серия 12 12 августа 2001
Хорошая схватка
Сезон 4 / Серия 13 6 января 2002
Все, что блестит
Сезон 4 / Серия 14 13 января 2002
Смена платья
Сезон 4 / Серия 15 20 января 2002
Звонок в дверь
Сезон 4 / Серия 16 27 января 2002
Жизнь в стиле Вог
Сезон 4 / Серия 17 3 февраля 2002
Я люблю Нью-Йорк
Сезон 4 / Серия 18 10 февраля 2002
О чем cерия

В 4 сезоне 4 серии сериала «Секс в большом городе» подруги пытаются понять, возможно ли совместить хороший секс и серьезные отношения. У Саманты впервые эмоциональный контакт с партнером, тогда как Миранда объявляет секс-протест.

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