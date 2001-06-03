В 4 сезоне 4 серии сериала «Секс в большом городе» подруги пытаются понять, возможно ли совместить хороший секс и серьезные отношения. У Саманты впервые эмоциональный контакт с партнером, тогда как Миранда объявляет секс-протест.
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