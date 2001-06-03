В 4 сезоне 5 серии сериала «Секс в большом городе» Стив открывает бар и благодарен Миранде за идею. Кэрри приглашена на его запуск и узнает, что совладельцем является Эйдан. Саманта расстается с Марией, Шарлотта воюет со свекровью.