В 4 сезоне 5 серии сериала «Секс в большом городе» Стив открывает бар и благодарен Миранде за идею. Кэрри приглашена на его запуск и узнает, что совладельцем является Эйдан. Саманта расстается с Марией, Шарлотта воюет со свекровью.
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