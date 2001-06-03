В 4 сезоне 6 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри хочет возобновить отношения с Эйданом, Миранда устраивает секс-марафон с парнем из беговой группы, Шарлотта и Трей думают о детях, Саманте приходится быть нянькой в постели.