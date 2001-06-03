В 4 сезоне 9 серии сериала «Секс в большом городе» подруги выезжают за город, Кэрри ненавидит деревню, Саманта находит утешение в объятиях секси-фермера, Шарлотта пытается забеременеть, Миранда заставляет Стива обратиться к врачу.
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