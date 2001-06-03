В 4 сезоне 17 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри берется за свою первую статью в Вог, но у нее есть сомнения. Ричард и Саманта пробуют секс втроем. Миранда разрешает Шарлотте устроить вечеринку в честь ребенка.