В 4 сезоне 3 серии сериала «Секс в большом городе» Керри пробует дружить с Бигом, и вначале дело идет неплохо. Шарлотта и Трей наверстывают упущенное. Саманта пробует отношения с женщиной, а Миранда — писать с открытыми дверьми.