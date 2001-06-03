В 4 сезоне 18 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри встречается с Бигом и узнает, что он уезжает в Калифорнию. Саманта подозревает Ричарда в неверности. Миранда рожает, Шарлотта соглашается пойти на свидание.