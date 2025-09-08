Меню
Сериалы
Секс в большом городе
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Цитаты
«И просто так» — не конец: Сара Джессика Паркер не может отпустить Кэрри Брэдшоу — на подходе еще один проект
А как иначе, ведь фанаты проявляют интерес.
Написать
8 сентября 2025 07:00
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
Но проекты от этого не становятся менее любимыми.
4 комментария
29 августа 2025 21:01
Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули
И это затраты только на одну актрису.
Написать
14 августа 2025 13:46
Финал в большом городе: провальный 3 сезон «И просто так» закончат максимально печальным образом — прощай навсегда, Кэрри Брэдшоу
Сериал так и не смог повторить успех оригинала.
Написать
3 августа 2025 17:09
«Халтура уровня “Игры престолов”»: из-за позорного ляпа в «И просто так» режиссеру пришлось оправдаться — и стало только хуже
Смерть в большом городе.
Написать
14 июля 2025 09:25
«Отчаянные домохозяйки» круче «Секса в большом городе»: даже создатели Кэрр Брэшоу это, похоже, понимали
Понять можно по одному факту о создании проекта.
Написать
19 июня 2025 09:54
Секс уехал, большой город остался: 3 сезон «И просто так» оказался еще хуже предыдущих, даже интим — и тот лишь по телефону
Главные героини симулируют оргазмы, пока зрители симулируют интерес к происходящему на экране.
Написать
10 июня 2025 09:54
Что вы знаете о кроссоверах? Свой «Секс в большом городе» в России сняли еще в 00-е, и к нему приложил руку звезда «Жить здорово»
У проекта спорные оценки, но хватает положительных отзывов.
Написать
13 мая 2025 14:44
Детская сказка в большом городе: Сара Джессика Паркер получила роль Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мульту
Актриса до сих пор с теплотой вспоминает тот день.
Написать
13 апреля 2025 18:07
«Мужчина — главный герой»: почему в сериалах женщины вечно соперничают — этим грешит не только «Великолепный век» и «Клон»
И считается ли «Секс в большом городе» удачным примером женской дружбы?
1 комментарий
10 апреля 2025 17:38
Культовое кино бесит не только Лебедева: критик назвала 4 легендарных проекта — кажутся слишком наивными в наши дни
Досталось и фильмам, и сериалам, привнесшим огромный вклад в развитие индустрии.
1 комментарий
26 марта 2025 20:03
Стали миллионершами и выбрали разные пути: как живут, зарабатывают и ссорятся главные звезды «Секса в большом городе»
Далеко не каждая из красоток поддерживает связь с коллегами.
Написать
25 марта 2025 21:30
«Проблема не в бедрах, а в …»: попробуйте продолжить 5/5 легендарных цитат Кэрри Брэдшоу (тест)
Викторина в честь 60-летия Сары Джессики Паркер.
Написать
25 марта 2025 12:48
«Из женского в универсальный»: почему Лебовски пил «Белый русский», и как фильм изменил судьбу коктейля
Бармен также рассказал о напитках из «Касабланки», «Безумцев» и «Секса в большом городе».
1 комментарий
15 марта 2025 09:54
Вдохновляемся к Новому году: стилист Дембикова назвала два фильма с шикарными нарядами
Подойдут и для смелых модниц, и для ценителей практичности.
Написать
4 декабря 2024 12:19
Почему сериал «Эмили в Париже» стал культовым и при чем тут «Секс в большом городе»
Два успешных проекта связывают не только яркие наряды.
Написать
6 сентября 2024 16:20
