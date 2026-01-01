Да, мне жаль всего этого. Мне жаль, что он уехал в Париж и влюбился в меня. Мне жаль, что мы вообще поженились. Мне жаль, что он изменял мне с тобой, и мне жаль, что я делала вид, что игнорирую это всё так долго. Мне жаль, что я нашла тебя у себя в квартире, упала по лестнице и сломала зуб. Мне очень жаль, что после многих болезненных стоматологических процедур этот зуб все еще другого цвета, чем этот зуб. Наконец, мне очень жаль, что ты почувствовала необходимость прийти сюда. Ты не только разрушила мой брак, ты ещё и испортила мой обед.