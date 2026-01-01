SamanthaВы, мужчины, понятия не имеете, с чем мы имеем дело там внизу. Как расположены зубы, напряжение челюсти, сосание, рвотный рефлекс, и при этом мы все время качаемся вверх и вниз, стонем и пытаемся дышать через нос. Легко? Милый, так его не зря называют работой.
SamanthaРаз тебя уже на#делали, стыд на тебе. Если тебя опять на#делали, стыд на мне.
SamanthaТы встречалась с мистером Большим. А я встречаюсь с мистером Слишком Большим.
CarrieСамое важное в жизни — это семья. Есть дни, когда ты любишь их, и дни, когда нет. Но в конце концов, это те люди, к которым ты всегда возвращаешься. Иногда это семья, в которую ты родился, а иногда — та, которую ты создаёшь сам.
SamanthaСтране лучше, когда в Белом доме handsome мужчина. Посмотрите, что случилось с Никсоном: никто не хотел с ним спать, поэтому он трахал всех подряд.
КэрриЯ слишком рано открылась. Я была эмоциональной ш#потой.
CarrieВселенная, возможно, не всегда играет честно, но, по крайней мере, у неё чёртовски хорошее чувство юмора.
MirandaЯ чувствовала, что он не может взять на себя обязательства.
NatashaДа, мне жаль всего этого. Мне жаль, что он уехал в Париж и влюбился в меня. Мне жаль, что мы вообще поженились. Мне жаль, что он изменял мне с тобой, и мне жаль, что я делала вид, что игнорирую это всё так долго. Мне жаль, что я нашла тебя у себя в квартире, упала по лестнице и сломала зуб. Мне очень жаль, что после многих болезненных стоматологических процедур этот зуб все еще другого цвета, чем этот зуб. Наконец, мне очень жаль, что ты почувствовала необходимость прийти сюда. Ты не только разрушила мой брак, ты ещё и испортила мой обед.
КэрриЯ никогда не стану женщиной с идеальными волосами, которая может носить белое и не испачкать его.
SamanthaДа, мне было тринадцать! И, детка, ты бы видела мой загар!
MirandaСексуальность — это то, что я пытаюсь донести до них, когда завоюю их своим обаянием.
MirandaОднажды со мной расстался швейцар парня: "Простите, мисс Хоббс, Джонатан не спустится. Никогда."
SamanthaУ тебя вообще совесть есть, чтобы говорить мне сделать воск? Если бы ты был в Арубе, местные могли бы сделать тебе гирлянду на спине. И не только там: каждый раз, когда я тебя..., я чувствую, как будто чищу зубы.
CarrieЭто скользкая дорожка. Сначала ты ходишь раз в неделю, потом три раза в неделю, а потом заметишь, что начинаешь каждое предложение с слов: "Мой психотерапевт говорит".
MirandaМой психотерапевт говорит, что это очень обычный страх.
MirandaЯ встречаюсь с парнем, у которого проблемы с личной гигиеной. Когда твой парень настолько расслаблен, что ему не хватает сил, чтобы вытереть жопу, это конец романтики, не так ли?
CharlotteНе употребляйте, пожалуйста, это слово в Версаче?
CharlotteНаконец-то мы заставили его работать. Не хочу его испугать.
CharlotteЯ читала, что если не заниматься сексом целый год, можно стать "ревиргинализованным".
SamanthaЧто мне сказать? "Привет, это моя лесбиянка. И, кстати: я закончила с х#ями"?
MirandaСейчас я задам тебе неприятный вопрос — почему ты вообще согласилась?
CarrieМужчина, которого ты любишь, становится на колено посреди улицы и предлагает тебе кольцо, ты говоришь «да», вот что ты делаешь.
КарриТак что, что мы будем делать? Сидеть в барах, потягивая Космос и спя с незнакомцами, когда нам будет восемьдесят?
MirandaУ вас есть абсолютно неприметный друг или, может быть, комнатное растение, с которым я могла бы сходить на ужин в субботу ночью?