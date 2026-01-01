Оповещения от Киноафиши
Цитаты из сериала Секс в большом городе

Samantha Вы, мужчины, понятия не имеете, с чем мы имеем дело там внизу. Как расположены зубы, напряжение челюсти, сосание, рвотный рефлекс, и при этом мы все время качаемся вверх и вниз, стонем и пытаемся дышать через нос. Легко? Милый, так его не зря называют работой.
Samantha Раз тебя уже на#делали, стыд на тебе. Если тебя опять на#делали, стыд на мне.
Кэрри Ты когда-нибудь была в любви?
Мистер Биг Абсолютно-блин-да
Samantha Ты встречалась с мистером Большим. А я встречаюсь с мистером Слишком Большим.
Carrie Самое важное в жизни — это семья. Есть дни, когда ты любишь их, и дни, когда нет. Но в конце концов, это те люди, к которым ты всегда возвращаешься. Иногда это семья, в которую ты родился, а иногда — та, которую ты создаёшь сам.
Samantha Стране лучше, когда в Белом доме handsome мужчина. Посмотрите, что случилось с Никсоном: никто не хотел с ним спать, поэтому он трахал всех подряд.
Кэрри Я слишком рано открылась. Я была эмоциональной ш#потой.
Carrie Вселенная, возможно, не всегда играет честно, но, по крайней мере, у неё чёртовски хорошее чувство юмора.
Carrie Твоя девочка чудесна, Хаббл.
Mr. Big Я не понимаю.
Carrie И ты никогда не понимал.
Шарлотта Как можно забыть парня, с которым спала?
Кэрри Тото, я не думаю, что мы больше в однозначных числах.
Miranda В чем загадка? Это мой клитор, а не сфинкс.
Carrie Мне кажется, ты только что нашла название своей автобиографии.
Samantha Я помню, когда у Дэнни было больше одной мысли, и все они касались только одного — где-то меня.
Charlotte Ты переспала с Дэнни?
Samantha Конечно, он милый, прямой, и мы знаем его уже десять лет. Разве мы все не спали с Дэнни?
Carrie О, да, в тот уикенд, когда мне было скучно.
Charlotte Просто поцелуй в Новый год.
Miranda Я показала ему грудь в гардеробной.
Carrie Только одну?
Miranda Я чувствовала, что он не может взять на себя обязательства.
Natasha Да, мне жаль всего этого. Мне жаль, что он уехал в Париж и влюбился в меня. Мне жаль, что мы вообще поженились. Мне жаль, что он изменял мне с тобой, и мне жаль, что я делала вид, что игнорирую это всё так долго. Мне жаль, что я нашла тебя у себя в квартире, упала по лестнице и сломала зуб. Мне очень жаль, что после многих болезненных стоматологических процедур этот зуб все еще другого цвета, чем этот зуб. Наконец, мне очень жаль, что ты почувствовала необходимость прийти сюда. Ты не только разрушила мой брак, ты ещё и испортила мой обед.
Кэрри Я никогда не стану женщиной с идеальными волосами, которая может носить белое и не испачкать его.
Кэрри Вот, клянусь. Клянусь на Шанель.
Samantha Я три-сексуал. Попробую всё хоть раз.
Charlotte Неужели так сложно попросить тебя не носить платье, когда у тебя днища на показ?
Samantha Что?
Charlotte Слушай... ты... на следующей
Carrie Вторник? О боже, это я пропустила «Школу роков»?
Carrie Яйца для мужчин — это то же, что сумочки для женщин. Это всего лишь маленькая сумка, но без неё мы бы ощущали себя голыми на публике.
Samantha Я как-то встречалась с парнем, потому что у него был бассейн. Я приезжала и покрывалась кокосовым маслом. Его мама приносила мне «Кулэйд»
Carrie «Кулэйд»?
Samantha Да, мне было тринадцать! И, детка, ты бы видела мой загар!
Miranda Сексуальность — это то, что я пытаюсь донести до них, когда завоюю их своим обаянием.
Miranda Однажды со мной расстался швейцар парня: "Простите, мисс Хоббс, Джонатан не спустится. Никогда."
Samantha У тебя вообще совесть есть, чтобы говорить мне сделать воск? Если бы ты был в Арубе, местные могли бы сделать тебе гирлянду на спине. И не только там: каждый раз, когда я тебя..., я чувствую, как будто чищу зубы.
Carrie Это скользкая дорожка. Сначала ты ходишь раз в неделю, потом три раза в неделю, а потом заметишь, что начинаешь каждое предложение с слов: "Мой психотерапевт говорит".
Miranda Мой психотерапевт говорит, что это очень обычный страх.
Miranda Я встречаюсь с парнем, у которого проблемы с личной гигиеной. Когда твой парень настолько расслаблен, что ему не хватает сил, чтобы вытереть жопу, это конец романтики, не так ли?
Charlotte Не употребляйте, пожалуйста, это слово в Версаче?
Charlotte Наконец-то мы заставили его работать. Не хочу его испугать.
Charlotte Я читала, что если не заниматься сексом целый год, можно стать "ревиргинализованным".
Samantha Что мне сказать? "Привет, это моя лесбиянка. И, кстати: я закончила с х#ями"?
Miranda Сейчас я задам тебе неприятный вопрос — почему ты вообще согласилась?
Carrie Мужчина, которого ты любишь, становится на колено посреди улицы и предлагает тебе кольцо, ты говоришь «да», вот что ты делаешь.
Карри Так что, что мы будем делать? Сидеть в барах, потягивая Космос и спя с незнакомцами, когда нам будет восемьдесят?
Miranda У вас есть абсолютно неприметный друг или, может быть, комнатное растение, с которым я могла бы сходить на ужин в субботу ночью?
Stanford Боже мой, она жертва моды!
Miranda Я сказала: ни белого, ни слоновой кости, ничего, что говорит «девственница». У меня есть ребенок. Все, кончено.
Miranda После многих лет с奇#ыми мужчинами, Бог, похоже, ш#ет мне кость.
Carrie И, возможно, ещё и п#н#р.
Carrie Мой дзен-наставник также говорил, что единственный путь к истинному счастью — это жить настоящим моментом и не беспокоиться о будущем.
Кэрри [повторяемая фраза при написании колонки] Я не могла не задаться вопросом...
Charlotte Позвольте мне перейти к делу. После тщательных размышлений я решила, что именно в этом году я выйду замуж.
Miranda Сродственные души существуют только на полке Hallmark в аптеке Duane Reid.
Stanford Мне не нравится, когда что-то вставляют в мой анус, хотя это может оказаться неожиданностью.
Miranda Ну, я определённо в группе медлительных на сексуальном фронте, если даже Шарлотта на это согласна.
Кэрри Это конец эпохи.
Stanford Это так не честно. Все хорошие - натуралы... даже те, кто геи.
Samantha Я признаю, что мне иногда приходилось приводить себя в порядок, но да, когда я отвечаю на приглашение на вечеринку, я считаю своим долгом прийти.
Miranda Я в порядке... но Шарлотта, может, твоё "хмм-хмм" хочет картошки фри?
Charlotte Можно ли изменить своему мужу?
Samantha Ты выходишь замуж и надеешься на лучшее. Если не получится, разведёшься. Ты можешь взять такси с Боджанглзом.
Carrie Нет, я не могу взять на себя обязательство навсегда, если на самом деле имею в виду ближайшее будущее. Я не могла бы так поступить с Айденом.
Samantha Ну, я не знаю, как вы это делаете. Все эти эмоциональные мутации. Это утомительно.
Anthony Marantino Я сплю и иду! Сплю и иду! Как я это делаю?
Samantha В Нью-Йорке недостаточно стен, чтобы повесить всех моих бывших. Поверь, многие из них были просто #у#и.
Miranda Я не говорила Уокеру, что беременна.
Carrie Миранда!
Miranda Это не обсуждалось! Если бы Уокер спросил меня: «Ты недавно рожала?», я бы ответила: «Ну, во-первых, давай определимся, что значит «недавно».»
Шарлотта Кэрри, ты права, ты должна ему сказать. Но не до свадьбы, у меня должна быть моя неделя.
Миранда Это твой день. У тебя должен быть один день.
Samantha Это моногамия. Должно быть, я подхватила это от вас, людей!
Samantha [саркастично] Вся эта эмоциональная чепуха, это изнурительно!
Шарлотта [похмельное] У меня голова как будто болит.
Steve Brady Кто будет трахать бармена с Uni-ball?
