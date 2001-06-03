В 4 сезоне 16 серии сериала «Секс в большом городе» парень Кэрри, Эйдан, съезжает с квартиры, и ей срочно нужно искать деньги. У Саманты случается откровенный разговор с Ричардом, Шарлотта все еще не может расстаться с обручальным кольцом.