В 4 сезоне 15 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри не очень рада грядущей свадьбе, а Миранда — беременности. Шарлотта переживает из-за развода. Саманта узнает, что у Ричарда есть другая, и это причиняет ей боль.